Crise de l'accueil : des demandeurs d'asile occupent le futur centre de crise national à Bruxelles

"Pour certaines personnes, c'est déjà la troisième expulsion en un mois", a commenté Sasha, du collectif de soutien. "Elles ont toutes droit à l'accueil et l'accompagnement, mais l'État continue de refuser de respecter leurs droits. En même temps, la Région et les communes bruxelloises continuent à détruire les solutions alternatives organisées par les demandeurs d'asile et des citoyens belges. Cette situation est intolérable et honteuse", a-t-il souligné.

"Nous appelons tous les citoyens à soutenir cette action de solidarité et à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fournisse une solution durable et juste pour tous les demandeurs d'asile en Belgique", a-t-il ajouté. "Nous croyons fermement que chaque personne a le droit à un toit, à la nourriture et à un traitement humain."