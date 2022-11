Crise de l’accueil des demandeurs d’asile : Fedasil va recourir à des travailleurs intérimaires pour combler le manque d’effectifs

D’importants renforts en personnel sont donc nécessaires. Or, Fedasil peine à trouver des candidats. 260 postes sont actuellement à pourvoir au sein de l’agence. En plus de collaborer avec le Forem, Actiris et le VDAB, Fedasil va désormais recourir à des intérimaires.

"Cette mesure sera bientôt opérationnelle. Nous étudions pour l’instant la manière de procéder, quels types de fonctions seront ouvertes, dans quels centres, etc.", a expliqué à Belga Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil. "Le recours à des travailleurs intérimaires fait partie des mesures qui nous permettront de renforcer nos équipes et ainsi maximiser le nombre de places dans les centres d’accueil." Les procédures de recrutement auraient déjà permis de présenter des profils à Fedasil, selon un communiqué de Federgon.

Fin octobre, le syndicat chrétien CSC avait fustigé l’idée du recours à des intérimaires. "Il est grand temps que le gouvernement prenne la mission de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile au sérieux et qu’il réalise des investissements structurels", avait-il souligné.