Crise de l’accueil des demandeurs d’asile aux Pays-Bas : Ter Apel, le "Petit Château" néerlandais ?

"On pourrait facilement comparer la situation des demandeurs d’asile aux Pays-Bas et en Belgique", poursuit Judith Sargentini, directrice de MSF aux Pays-Bas. "Le camp de fortune qui est apparu devant le centre de Ter Apel aux Pays-Bas ces derniers jours, me rappelle d’ailleurs ce que j’ai déjà observé à Bruxelles devant le Petit Château ou au parc Maximilien devant l’Office des étrangers".

Mais la comparaison ne s’arrête pas là car la Belgique et les Pays-Bas font face à des flux migratoires similaires avec, notamment, une forte présence de mineurs non accompagnés (MENA). Face à cette crise, nos voisins néerlandais ont durci leur réponse depuis plusieurs années au point d’appliquer aujourd’hui une des politiques les plus restrictives d’Europe en matière de demande d’asile.