Crise de l’accueil : De Croo plaide pour davantage de solidarité européenne dans l’accueil

Belgique, Autriche, Pays-Bas, seraient davantage concernés que d’autres par ces nouvelles arrivées jugées "encombrantes" pour le réseau d’accueil.

Le Premier ministre Alexander De Croo a donc plaidé samedi pour davantage de solidarité européenne. "Il y a un moment où l’on doit dire, en tant que pays : on a fait notre part […] Ce n’est plus possible que certains pays fassent de gros efforts et d’autres beaucoup moins", avance-t-il. Le parti a approuvé samedi le principe de plaider au niveau européen pour une clé de répartition obligatoire des demandeurs d’asile, qui viendrait remplacer le système Dublin.

Une telle réforme fait en réalité débat depuis de nombreuses années au niveau européen, et la Commission a déjà avancé une proposition en ce sens (le fameux "Pacte migration et asile"), mais tous les Etats ne sont pas d’accord avec des quotas obligatoires de réinstallation.