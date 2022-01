Crise de l'accueil : cinq sans-papiers, grévistes de la faim en 2021, introduisent une action en référé

Dès lors, cinq grévistes, soutenus par l’Association pour la Défense du Droit des Étrangers (ADDE), la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (CIRÉ) et la Ligue des Droits Humains (LDH) ont décidé d’introduire une action en référé pour demander le respect de l’accord, annonce le communiqué.

L’affaire sera plaidée mercredi matin devant le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, statuant en référé. Une mobilisation est en outre prévue place Poelaert à Bruxelles ce matin-là.