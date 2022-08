Crise de l'accueil aux Pays-Bas : Amsterdam va héberger un millier de demandeurs d'asile sur un bateau de croisière

Amsterdam va héberger un millier de demandeurs d'asile sur un bateau de croisière arrimé au Port de l'Ouest de la ville, ont annoncé les autorités locales mardi. Les réfugiés et candidats à l'asile y seront accueillis à partir du 1er octobre.

Des navires vont être mis à disposition pour combler le manque de places d'accueil pour les demandeurs d'asile. Dans un premier temps, le Port de l'Ouest accueillera un millier de personnes, un chiffre qui pourra ensuite être porté à 1500 si les conditions le permettent, selon les instances locales.

Il est indispensable que le gouvernement réforme le réseau d'accueil pour que des solutions d'urgence comme celles-ci ne soient plus nécessaires

L'accueil de réfugiés et demandeurs d'asile à bord de bateaux n'offre cependant qu'une solution temporaire à la pénurie de places. "Il est indispensable que le gouvernement réforme le réseau d'accueil, en concertation avec les municipalités, pour que des solutions d'urgence comme celles-ci ne soient plus nécessaires", souligne l'échevin en charge des Affaires et sociales à Amsterdam, Rutger Groot Wassink.