Crise de l’accueil : associations et politiques poursuivent leurs discussions sur le "Palais des droits"

Les associations Médecins sans frontières, Croix-rouge et New Samusocial ont rencontré mardi matin des représentants de Fedasil, du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et du cabinet du ministre bruxellois Alain Maron, notamment, au sujet du "palais des droits", un bâtiment situé à Schaerbeek, en grande partie occupé par des candidats à l’asile. La réunion a essentiellement porté sur des aspects techniques du bâtiment, a-t-on appris au terme de celle-ci.

Les discussions entre le monde politique et le secteur associatif se poursuivent sur les conditions déplorables dans lesquelles vivent, en grande partie, des demandeurs d’asile qui ont trouvé refuge dans d’anciens locaux du SPF Finances, situés rue des Palais à Schaerbeek.

Des bagarres ont récemment éclaté dans le bâtiment. Une personne a notamment été mortellement poignardée, tandis qu’une autre est décédée de cause naturelle. Des vigiles de sociétés privées ont été postés à l’entrée du bâtiment à la demande de Vervoort. Sollicitées par l’agence Belga, ni les autorités, ni les associations n’ont souhaité réagir à l’issue de la réunion.