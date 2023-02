Crise de l’accueil : 200 demandeurs d’asile à la rue après l'évacuation complète du squat de la rue des Palais

Le squat de la rue des Palais à Bruxelles est désormais fermé. L’évacuation s’est terminée mercredi soir, comme le prévoyait l’accord passé entre la commune de Schaerbeek, la Région bruxelloise et Fedasil. Le bâtiment devait en effet être vidé de ses occupants à cette date, après le relogement de tous les demandeurs d’asile.

L’opération d’évacuation des squatteurs a pris fin vers 18 heures mercredi. 200 policiers y participaient. Au bout du compte, entre 150 et 200 demandeurs d’asile sont toujours sans logement. Ils dorment sous tente devant le Petit Château, le centre principal de l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. Ces personnes ont introduit une demande d’asile et celle-ci est en cours d’examen. Bref, la Belgique est tenue de leur trouver un toit, conformément à ses obligations internationales.

Parmi ces personnes, Mansour. Il est Guinéen. Il est resté sur le carreau mercredi soir : "Ils ont pris un premier groupe de vingt-cinq personnes. Ils sont partis. Une heure après, ils sont revenus prendre un autre groupe de vingt-cinq personnes. Et c’est là qu’on nous a dit d’attendre et qu’ils viendraient nous chercher. Nous sommes restés jusqu’à 16 heures comme ça. On nous a dit alors qu’il n’y avait pas de place et on nous a dit de partir".