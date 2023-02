Crise de l'accueil: 140 places ouvertes en urgence à Anderlecht pour les demandeurs d'asile sans hébergement

La commune de Molenbeek, la Région, les ONG et la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration s'activent donc depuis une semaine pour leur trouver un toit. Et une solution est en vue. Pas pour tout le monde puisque le bâtiment trouvé à Anderlecht ne pourra accueillir que 140 personnes.

Elles seront installées graduellement à partir de ce mercredi, sur une durée de trois jours, pour permettre aux travailleurs sociaux de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. "L'ouverture de ce centre en un temps record répond à l'urgence de la situation et à la nécessité de trouver des solutions immédiates, au-delà des questions de compétences et de responsabilités des différents niveaux de pouvoir", déclare Medhi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne Belrefugees. "Nous réagissons comme nous le pouvons à notre niveau afin de réduire les effets de cette crise de l'accueil qui nous dépasse et nécessite des réponses structurelles conséquentes."

Outre Belrefugees, les demandeurs d'asile seront pris en charge par les équipes du Samusocial et de la Croix-Rouge, qui s'occupera du screening médical des résidents.

De son côté, la commune d'Anderlecht a indiqué "prendre sa part dans l'effort régional de solidarité". Le bourgmestre Fabrice Cump a néanmoins rappelé que c'était au fédéral "d'assumer, en principe, la responsabilité de la prise en charge des demandeurs d'asile". L'édile a par ailleurs demandé que cette occupation temporaire soit limitée à un mois maximum.