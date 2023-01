Crise climatique : 2023 probablement encore plus chaude que 2022, déjà une année record en température

Nous sommes le 4 janvier 2023 et aujourd’hui les températures sont un peu plus proches des températures de saison mais cette année encore on a battu tous les records. Il faisait 15 à 16 °C la nuit de la Saint Sylvestre au lieu des 6 °C habituels. On était clairement 10 °C au-dessus des moyennes de saison. Et le précédent record de température datait d’il y a un an à peine. 2022 est devenue l’année la plus chaude jamais enregistrée en Belgique.

Et ce ne serait pas fini. Xavier Fettweis estime que 2023 pourrait encore être plus chaude. Le climatologue de l’ULiège, explique : "2022 était une année dite "La Nina", un courant froid au niveau du Pacifique qui a un peu contenu la hausse des températures. L’an prochain point d’anomalie froide dans le Pacifique, ce sera une année dite "neutre", et donc les températures mondiales pourraient bien encore grimper par rapport à cette année."

Les 30 dernières années, on a enregistré en Belgique en tout et pour tout, 2 vagues de froid. La tendance est à la hausse des températures en été et à moins de froid en hiver. Pascal Mormal, prévisionniste à l’IRM ne se réjouit vraiment pas de tous ces records de températures : "Quand on voit la facilité, la régularité avec laquelle ces records de températures sont battus depuis quelques années, c’est extrêmement préoccupant. Ici, à Bruxelles on observe les températures depuis 1833, et sur ces 200 ans d’observation, les 10 années les plus chaudes l’ont été après 2005, le top 5 c’était après 2010."

Et de poursuivre : "Les phénomènes extrêmes aussi se multiplient. En Belgique, on devrait avoir un climat océanique tempéré, un climat relativement variable mais sans excès. Or, depuis quelques années, on a des périodes estivales soit très chaudes et très sèches, ou comme en 2021, des périodes extrêmement pluvieuses avec des précipitations records et les tragédies qui s’en sont suivies. Ces extrêmes sont très préoccupants, et l’on se pose la question de changements dans la circulation atmosphérique."