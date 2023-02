Crise au Sri Lanka : le pays va rester en faillite jusqu'en 2026, selon son président

Ce dernier dirigeait le pays au plus fort de la crise économique historique dont il a été tenu pour responsable par une population exaspérée par des mois de pénuries de nourriture, de carburant, d'électricité et de médicaments. Les augmentations d'impôts et la suppression des subventions pour le carburant et l'électricité décidées par le gouvernement actuel sont mal vécues par la population sri-lankaise, subissant déjà durement la crise et l'inflation record.

"Si nous continuons selon ce plan, nous pouvons sortir de la faillite d'ici 2026", a ajouté le président lors de son discours au Parlement. Le discours politique de M. Wickremesinghe se tenait au moment d'une grande grève syndicale, avec des débrayages suivis par des contrôleurs aériens, des médecins entre autres secteurs. Le chef de l'État a toutefois estimé que l'économie renouerait avec la croissance d'ici la fin de 2023, grâce aux nouvelles mesures pour regonfler les caisses de l'État.