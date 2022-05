Crise au Sri Lanka : des manifestants défient le couvre-feu, l’ONU condamne "l’escalade de la violence"

Des groupes anti-gouvernementaux ont bloqué mardi le trafic sur la route principale menant à l’aéroport de la capitale Colombo pour s’assurer que des membres et des partisans des Rajapaksa ne tentaient pas de quitter l’île, selon des témoins.

"Les gens sont en colère après les attaques lancées contre nous hier. Et malgré le couvre-feu, nous avons beaucoup de volontaires qui viennent nous apporter de la nourriture et de l’eau", a déclaré à l’AFP l’un des manifestants, Chamal Polwattage, ajoutant : "Nous ne partirons pas tant que le président ne s’en ira pas".

Le numéro deux de la police nationale a été agressé et son véhicule incendié par la foule près de la résidence officielle du Premier ministre à Colombo, ont indiqué les autorités.

L’inspecteur général adjoint Deshabandu Tennakoon, par ailleurs patron de la police de Colombo, a été brièvement hospitalisé avant de pouvoir rentrer chez lui, a déclaré à l’AFP un haut responsable de la police, ajoutant que des policiers avaient tiré des coups de semonce en l’air pour disperser la foule.

Au moins cinq morts et plus de 225 blessés

Lundi, les affrontements avaient fait cinq morts et plus de 225 blessés, la journée la plus meurtrière depuis le 19 avril, lorsque la répression d’une manifestation antigouvernementale avait fait un mort et plus de 24 blessés dans le centre du pays.

Les manifestants et les chefs religieux sri-lankais ont reproché au Premier ministre Mahinda Rajapaksa, qui a annoncé sa démission dans la journée, d’avoir incité les partisans du clan familial à provoquer ces violences.