Crise au Pérou : la présidente refuse de démissionner, le pape appelle à la fin des violences

Le blocage est notamment dû à une partie du Congrès pro-Castillo, qui souhaite que l’ex-président fasse partie d’une Assemblée constituante chargée de rédiger la nouvelle Constitution péruvienne. Ce qui n’a pas fait l’unanimité. La proposition d’organiser les élections plus tôt, soutenue par 83% de la population péruvienne, sera à nouveau soumise au vote du Parlement mardi, dans l’espoir de calmer la grogne populaire. Dans un message télévisé, l’ancienne vice-présidente de Pedro Castillo jusqu’à la destitution de ce dernier a déploré ces mouvements qui ont viré à l’affrontement faisant au moins 20 morts et 646 blessés, dont des mineurs.

Certains décès sont liés à des heurts avec des militaires, autorisés à intervenir pour maintenir la sécurité intérieure dans le cadre de l’instauration de l’état d’urgence pour une durée de 30 jours. "Ce n’est que par le calme et un dialogue sincère et ouvert que nous pourrons travailler […]. Comment pouvons-nous nous battre entre Péruviens, gâcher nos institutions, bloquer les routes ?", a lancé l’ancienne vice-présidente de Pedro Castillo. La présidente, issue du même parti radical de gauche que Pedro Castillo, a expliqué que si les forces armées descendaient dans la rue, "c’était pour protéger" les citoyens "parce que la situation devenait incontrôlable". Elle a dénoncé la présence de "groupes violents" organisés. La présidente a toutefois précisé qu’elle avait dialogué avec le chef des Forces armées et qu’une enquête sur les civils morts lors des affrontements serait ouverte, puis portée devant la juridiction militaire. Elle a également dit que le bureau du procureur s’était saisi du dossier.

Avec l’objectif de mieux gérer cette crise, Dina Boluarte a aussi annoncé dimanche à la télévision qu’elle opérerait plusieurs changements dans son gouvernement mardi, dont celui de Premier ministre, en privilégiant l’expérience politique.