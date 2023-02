"Crise au Liban : le dernier espoir ?": portrait d’un pays confronté à la pire crise économique de son histoire

Ancienne professeure, Saboua explique par exemple ne plus avoir accès à certains soins médicaux devenus trop couteux. "Avant, on vivait beaucoup mieux. On pouvait s’acheter du mazout, du bois. Aujourd’hui tout est extrêmement cher" témoigne-t-elle avant d’ajouter "Comment peut-on vivre quand on gagne le quart de ce qu’on dépense ?"

Ryad, quant à lui, est épicier de la banlieue de Beyrouth. Faute d’électricité, lui et ses employés sont contraints de travailler dans le noir une grande partie de la journée. Malgré l’augmentation des tarifs, il ne perçoit en outre plus aucun bénéfice depuis plus d’un an.

Derrière ces témoignages, c’est ainsi système dysfonctionnel dans sa globalité, en proie aux réseaux mafieux et à la corruption du gouvernement, qui est dénoncé.