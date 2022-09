Crise à Anderlecht ? «Ce qui a fait la renommée de Mazzu, on ne l'a pas pour le moment»

Pour Pascal Scimè, certains choix posent question : "Quand vous jouez un match de Coupe d'Europe, surtout le jeudi, souvent vous perdez des plumes. Les équipes qui jouent l'Europe ont le banc qui va avec. Le Club de Bruges a fait le job ce week-end par exemple. Sans être exceptionnels, les Blauw en Zwart ont pris les trois points face à Seraing."

Cependant, notre journaliste ne veut pas parler de crise à Saint-Guidon : "Anderlecht doit gagner les deux prochains matchs. Le club est déjà à 14 points du leader. Certes, les dirigeants n'ont jamais parlé de titre mais Anderlecht doit être dans le Top 4. Les résultats se font attendre. La manière par moments, on l'a. Mais il y a beaucoup trop de problèmes, défensivement parlant. Ce qui a fait la renommée de Mazzu, on ne l'a pas, ou pas suffisamment. J'espère que l'aventure pour lui sera longue car il a des choses à faire. Il faut gérer ce statut de grand club, et des joueurs qui ne sont pas encore prêts à son football. "

Et Nordin Jbari de conclure : "Mazzu doit être plus serein, plus calme. Je pense que tout le monde doit redevenir serein. Tout entraîneur est mis sous pression. Et il sait qu'il l'est. Quand tu prends Anderlecht, tu le sais. C'est la vie d'un entraîneur, d'un staff. A mon avis, il va y avoir des discussions. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est léger. C'est le mot : léger. Et Anderlecht ne peut pas se permettre d'être léger."