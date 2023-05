Criminalité en baisse mais plus de constats de toxicomanie à Liège

La police de Liège vient de présenter ses statistiques en matière de criminalité. Des chiffres qui se basent sur les procès-verbaux rédigés par la police et qui reflètent donc aussi, si pas surtout, l'activité policière. Dès lors, si la criminalité en général diminue, il y a des secteurs où elle augmente.

Précision importante, les chiffres de 2022 sont comparés à ceux de 2019, plus proche année sans l'impact du covid. Là où les chiffres augmentent, c'est en matière de toxicomanie, 29 pc, d'infractions liées à l'environnement, 45 pc et de santé publique, 18 pc. Une catégorie liée au non-respect des mesures covid. Mais de manière générale, il y a une diminution.

" Le nombre de faits criminels enregistrés sur le territoire de la Ville de Liège est en diminution de près de 8 pc. Par ailleurs, il y a d’autres chiffres qui malheureusement sont en augmentation mais qui démontrent davantage l’augmentation de l’activité policière et la recherche de ces infractions-là. Je pense notamment à la toxicomanie, qui fait que fatalement, plus on cherche plus on trouve, et donc plus les chiffres sont importants ", précise Jean-Marc Demelenne, chef de corps.

Concernant la toxicomanie, souvent pointée du doigt à Liège, le bourgmestre Willy Demeyer en fait une priorité. " La police ne sera pas seule. Il faut que la société civile s’empare du problème. Il faut aussi s’interroger sur la législation. J’ai eu l’occasion de proposer à plusieurs reprises que la problématique du cannabis débouche sur une dépénalisation, et je ne suis pas entendu alors que la plupart des infractions sont dans ce cadre-là ", affirme-t-il.

La police qui insiste aussi sur l'utilité de porter plainte lorsqu'on est victime d'une infraction ou d'un délit.