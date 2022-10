Criminal Squad : un thriller US avec 50 Cent et Gerard Butler bientôt sur Tipik !

Ce mercredi 12 octobre, Tipik vous propose une soirée frissons au coeur d’un Los Angeles tourmenté par des histoires de gangs et de braquages de banques. Sorti en 2018, Criminal Squad est un thriller policier efficace. A l’affiche, vous retrouverez de super stars notamment le rappeur 50 cent et l’acteur Gerard Butler. A quoi devez-vous vous attendre ? On vous explique tout !

S’il fallait résumer ce film d’action US par une phrase ce serait celle-ci : "si tu veux survivre, tu dois toujours avec une longueur d’avance". Criminal Squad (aussi appelé dans certains pays anglophones Den Of Thieves) est le premier long-métrage réalisé par Christian Gudegast (à qui on doit Un Homme à part avec Vin Diesel). Fun fact : Christian est le fils du célèbre interprète de Victor Newman dans les feux de l’Amour !

Sorti dans les salles obscures en 2018, Criminal Squad plait au public et la critique ciné, comme le montre cet article du magazine français l’Express :

Aussi efficace que sombre, le film tient en haleine avec un scénario à tiroirs (...) et, surtout, étonne par des partis pris stylistiques qui vont à l'encontre des codes par trop illustratifs du genre.

Un jeu du chat et de la souris où le mal et le bien flirtent, se mélangent et s’harmonisent carrément par moment. Au programme : suspens, scènes d’actions simples mais efficaces et fusillades à gogo. De nombreux spectateurs/trices ont également mis en lumière les ressemblances avec d’autres thrillers de renom comme The Town ou encore Heat.