Isabelle Gélinas, en enquêtrice de choc, va tout faire pour trouver la faille dans le plan machiavélique imaginé par le tueur…

Comme la série "Meurtres à", qui a déjà vu passer les plus grands parmi ses rangs (Ingrid Chauvin, Bernard Yerlès, Laetitia Milot, Michèle Bernier...), "Crimes parfaits" se hisse à même hauteur et propose, à chaque épisode, un casting des plus intéressants ! Outre la star des "Chamois", on peut compter sur la présence de la chanteuse Lola Dewaere, Christine Citti, Arthur Mazet et Thomas Walch.