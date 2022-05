Crimes of the Future de David Cronenberg

Après Crash, La Mouche, Chomosome 3 ou encore ExistenZ, Crimes of the Future signe le retour de David Cronenberg au genre " body horror ". Sujet de réflexion et d’expérimentation traversant toute sa filmographie, le corps et le rapport que nous entretenons avec lui sont au centre de ce film qui prend place dans un monde pollué, dangereux et déshumanisé où la technologie est omniprésente et omnipotente et où la nature que l’on suppose malade est inexistante.

Le corps est devenu une espèce de territoire comme un autre qui se transforme et que l’on transforme, que l’on explore et que l’on exploite.

Installant dès la première scène un climat d’étrangeté, David Cronenberg nous embarque dans une histoire à l’ambiance envoûtante, à l’érotisme trouble qui travaille nos méninges autant que nos sens et qui bénéficie de la présence magnétique de Léa Seydoux et de Kristen Stewart.

Un film viscéral au propre comme au figuré que l’on vous recommande vivement !