Sera-t-il possible bientôt pour les policiers à l’échelle européenne de retrouver plus rapidement l’auteur d’un "serial killer" ? La France s’est déjà décidée en mars 2022 de créer un pôle national dédié aux "crimes non élucidés". Il est installé à Nanterre dans le ressort de la cour d’appel de Versailles. Son rôle est d’abord de faire des liens entre des procédures parfois éclatées sur plusieurs arrondissements judiciaires, mais aussi en parallèle de créer un point de contact unique pour l’entraide judiciaire européenne et internationale concernant ces crimes.

Des découvertes fortuites d’indices dans un autre crime

Et c’est là que l’exemple français pourrait accélérer la mise en place d’une structure transfrontalière permettant aux équipes policières de mutualiser sur le terrain le bénéfice de leurs " trouvailles ". Car en matière de crimes non élucidés, ce sont souvent des découvertes fortuites d’indices dans un autre crime, ailleurs et à un autre moment, qui font la différence. D’où l’importance d’en conserver à la fois les traces et de partager l’information rapidement.

Qu’on pense par exemple à l’affaire Fourniret, où " l’ogre des Ardennes " avait pour habitude de tuer au gré de ces déplacements dans différentes régions de France mais aussi de l’autre côté de la frontière, en Belgique. A mesure que de nouvelles victimes apparaissaient, l’affaire a pris sa véritable dimension mais trop tard pour trop de victimes. Laissant apparaître les failles d’un système judiciaire qui n’a pas pu établir plus rapidement les points communs entre les premiers meurtres et qui a sans doute baissé les bras trop rapidement.