Crimes inspirés de la Renaissance et étudiants en criminologie dans "Lucia", nouveau polar de Bernard Minier

Des frissons. Les lecteurs de Bernard Minier devraient à nouveau trembler de peur en parcourant les pages de Lucia. La crucifixion, à la colle, du collègue de l’héroïne est même loin d’être la scène la plus terrifiante.

Véritable apôtre des histoires glauques et des crimes sordides, l’auteur livre ainsi un nouveau récit lugubre, angoissant, et plein de rebondissements. "On aime bien se faire peur. La peur est au fond la plus ancienne et la plus forte des émotions humaines, comme le disait Lovecraft. Cela existe depuis très longtemps mais en même temps, les lecteurs et lectrices savent que cela s’arrête au bout de 400 pages. C’est la grande différence avec les peurs d’aujourd’hui qui elles continuent" justifie ainsi le romancier de 61 ans.

Les faits rapportés dans ce thriller policier émanent de l’esprit de ce dernier mais sont purement fictionnels. L’écrivain français, qui vend environ 600.000 livres par an, a toutefois une limite dans le récit des scènes gores : celles avec des enfants. "Il y a des fois des enfants victimes dans mes livres mais ce n’est pas mis en scène. C’est soit directement raconté par quelqu’un dans un dialogue, soit si c’est un crime, je ne présente jamais la scène. Il y a suffisamment de choses glauques dans mes romans mais j’ai mes limites".