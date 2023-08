À l’automne 2014, la ville d’Arlon est secouée par un terrible fait divers. Une adolescente de 14 ans a disparu sans laisser de trace alors qu’elle se rendait à pied à l’Athénée, laissant ses parents fous d’inquiétude. Ophélie Fontana revient sur cette affaire tragique ce mercredi 23 août dans "Crimes et indices".

Le matin du 21 novembre 2014 à Arlon, Béatrice Berlaimont, une adolescente de 14 ans, est enlevée sur le chemin de l’école par un dangereux psychopathe. Sa disparition est signalée plus tard dans la journée, lorsque sa mère ne la trouve pas à la maison en rentrant du travail.

D’emblée, l’hypothèse d’une fugue est alors envisagée, mais Béatrice n’a pas emporté d’argent de poche avec elle et n’a pas pour habitude de disparaître sans prévenir. Inquiets, les policiers déploient donc sans tarder des moyens importants pour la retrouver. Ainsi, des agents venus de Bruxelles établissent un centre de crise à Arlon, procèdent à des interrogatoires de ses proches et camarades de classe, organisent des battues à travers les bois environnants. Au total, ce sont plus de 175 personnes qui fouillent les forêts de la zone quadrillée, sans résultat.

Dans les jours qui suivent, les prédateurs sexuels de la région sont mis sous surveillance et des affiches sont diffusées à travers tout le pays, mais là encore, aucun témoignage ou indice ne ressort de l’enquête, qui continue de faire du surplace.

Finalement, c’est l’exploitant d’une sapinière située à la sortie d’Arlon qui retrouve le corps de Béatrice le 1er décembre 2014, soit dix jours après le début des recherches. Cachée sous une couverture au milieu des bois, elle a les poignets attachés et porte une cordelette autour du cou. Par la suite, l’autopsie révélera qu’elle a subi des sévices sexuels alors qu’elle était séquestrée.

Pour l’heure, la police ne dispose toutefois pas d’éléments suffisants pour appréhender un suspect.

Des analyses ADN révélatrices

Trois jours après cette macabre découverte, Sauvane Watelet, une jeune femme habitant elle aussi la région d’Arlon, rentre du travail lorsque sa mère l’appelle sur son portable. Pour éviter d’être déconcentrée au volant, elle se gare le long de la route, reste au téléphone une vingtaine de minutes, puis raccroche. Elle s’apprête à redémarrer lorsqu’un homme entre par la porte arrière droite de son véhicule et brandit un couteau sous sa gorge.

Dans les heures qui suivent, il la viole, l’attache sur la banquette arrière en se servant des ceintures de sécurité, puis part retirer de l’argent à la banque. Pendant ce temps, la jeune femme parvient heureusement à se dégager de ses entraves. Libérée, elle s’enfuit alors à toutes jambes, courant à travers champs jusqu’à atteindre une route plus fréquentée, où un jeune couple s’arrête pour la prendre en charge et la conduire à l’hôpital.

Son témoignage est ensuite recueilli par la police, qui fait relever des traces d’ADN sur ses vêtements. De là, l’échantillon est identifié comme appartenant à Jérémy Pierson, un délinquant connu des forces de l’ordre pour plusieurs faits de vol ainsi qu’un attentat à la pudeur.

Des aveux qui se font attendre

Inculpé pour le viol de Sauvane Watelet, Jérémy Pierson est également soupçonné du meurtre de Béatrice, mais nie en bloc avoir enlevé l’adolescente, malgré les nombreux interrogatoires auquel il est soumis par la police et les preuves dont elle dispose.

Ce n’est que quatre mois plus tard qu’il avoue avoir séquestré et violé l’adolescente, même s’il refuse de le dire en ces termes.

Le matin de l’enlèvement, il raconte ainsi qu’il était assis sur un banc lorsque Béatrice est passée devant lui. Celle-ci lui aurait demandé ce qu’il était en train de regarder sur son téléphone, puis aurait accepté de le suivre et de monter dans une voiture qu’il avait volée la veille pour regarder des vidéos avec lui.

Un récit glaçant

Après avoir abusé d’elle une première fois, Jeremy Pierson explique être rentré chez lui, laissant sa victime enfermée dans le coffre voiture. Le lendemain, il conduit jusqu’à un site militaire désert, où il retient Béatrice enfermée dans un conteneur pendant plusieurs jours.

C’est le cinquième jour que, voyant l’ampleur des recherches menées par la police, il finit par prendre peur. Afin d’échapper aux enquêteurs, il reprend donc la route en direction de Virton, mais se retrouve bloqué lorsque sa voiture s’embourbe dans un chemin boueux. Pour ne pas se faire repérer, il repère donc non loin de là un mirador de chasse, où Béatrice passera ses deux dernières nuits.

Son calvaire prend fin le 28 novembre. Ce jour-là, son ravisseur lui passe une corde au cou pour l’empêcher de s’enfuir, avant de rentrer chez lui retrouver sa femme. Elle s’étrangle quelques heures plus tard, après s’être écroulée de fatigue dans le mirador où elle était retenue.

Jérémy Pierson dit avoir retrouvé son cadavre le lendemain et l’avoir enterré dans la région d’Arlon afin que sa famille la retrouve.

Quelle condamnation pour Jérémy Pierson ?

Jérémy Pierson comparaît devant la justice trois ans après les faits. Lors de son procès, son avocat tente de démontrer qu’il n’y a pas eu préméditation, et que son client n’avait aucune intention de tuer la jeune Béatrice. Face aux expertises psychiatriques qui reconnaissent unanimement que Jérémy Pierson est un psychopathe, sa plaidoirie ne convainc toutefois pas les jurés, qui condamneront finalement Jérémy Pierson à la réclusion à perpétuité, avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines pendant 15 ans. Il est aujourd’hui incarcéré dans la prison d’Arlon.

Une enquête à découvrir ce mercredi 23 août à 20h15 sur La Une, et sur Auvio pendant les 7 jours suivants.