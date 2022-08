"Crimes et indices "- Cold Case : L’affaire Maddie McCann

Les dernières ramifications de l’affaire se tournent vers l’Allemagne. Le dernier suspect en date se nomme Christian Brueckner, mis en examen le 22 avril et vivait à l’époque dans un camping-car blanc. Les enquêteurs y auraient trouvé un objet appartenant à la fillette mais aucune trace de son ADN. L’homme est un pédophile multirécidiviste qui aurait effectué une opération transformant son visage quatre mois après la disparition de Maddie si l’on en croit The Sun. De quoi rajouter aux soupçons, le portrait-robot diffusé par le FBI montrant un homme à la dentition proéminente alors même que Christian Brueckner aurait fait redresser ses quatre dents de devant tout en remettant sa mâchoire en place. Le suspect, actuellement en prison pour le viol d’une femme de 70 ans au Portugal, continue de nier être à l’origine de la disparition de Maddie. De leur côté, Kate et Gerry McCann continuent d’espérer pour obtenir une réponse, 15 ans après les faits.