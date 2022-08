Crimes et indices - Cold case : L’affaire Cécile Bloch

Un an plus tard, le 29 avril 1987, un nouveau meurtre est commis mais ce n’est plus dans les mêmes circonstances, on est loin des cités populaires du 19e ou 13e arrondissement de Paris. Cette fois, l’agresseur a choisi le quartier chic du Marais. Dans un immeuble, on apprend qu’il y a deux morts : un père de famille et une jeune fille au pair, tous deux morts dans le même appartement. Mais pour les enquêteurs, ces deux affaires n’ont rien à voir. Il faudra attendre 7 ans pour que les enquêteurs trouvent un lien entre ces différents meurtres et viols. C’est grâce à une grande avancée scientifique : l’ADN. Les scientifiques en retrouvent sur un mégot dans l’appartement du Marais, ce même ADN est également sur la couverture qui enroulait le corps de Cécile. Et toujours grâce à cet ADN, on peut maintenant faire le lien avec plusieurs autres affaires viols qui concernent des enfants dans Paris.