Crimes de guerre en Ukraine: Amnesty presse la France de modifier sa législation

"Il faut continuer à combattre l'impunité et l'immunité", a ajouté Marzen Darwish, directeur général du Syrian Center for Media and Human Rights.

En novembre, la Cour de cassation a estimé que la justice française était incompétente dans l'affaire d'un ex-soldat du régime de Bachar al-Assad, poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité.

Cette décision a provoqué un séisme dans le monde judiciaire et des organisations de défense des droits de l'Homme. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français pourrait réexaminer le dossier dans les prochains mois.