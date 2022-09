Crimes contre les Ouïghours : la Suisse convoque l’ambassadeur de Chine à Berne

La Suisse a convoqué l’ambassadeur de Chine à Berne à la suite de la publication du rapport du Haut Commissariat aux droits humains sur les possibles crimes contre l’humanité dans la province du Xinjiang, a annoncé mercredi le ministère suisse des Affaires étrangères (DFAE).

La Suisse "a régulièrement communiqué sa forte préoccupation à l’égard des droits des minorités ethniques et religieuses au Xinjiang" et elle "est persuadée que la meilleure manière de préserver ses intérêts et le respect des droits fondamentaux est de mener un dialogue critique et constructif avec Pékin", a souligné le DFAE auprès de l’AFP.

Michelle Bachelet avait choisi de rendre public ce rapport très attendu quelques minutes avant la fin de son mandat le 31 août.

Vertement critiqué par la Chine, qui a exercé de très fortes pressions et mené campagne pour en empêcher la publication, ce document de 48 pages a été salué par bon nombre de pays occidentaux qui y voient une base solide pour dénoncer les exactions commises par les autorités chinoises.

Dans ce rapport, l’Onu évoque de possibles "crimes contre l’humanité", fait état de "preuves crédibles" de tortures et de violences sexuelles à l’égard de la minorité ouïghoure et appelle la communauté internationale à agir. S’il ne comporte pas de révélations par rapport à ce qui était déjà connu de la situation dans le Xinjiang, ce document apporte le seau des Nations unies aux accusations portées de longue date contre les autorités chinoises.

"On trouve le rapport de très bonne qualité. C’est assez objectif sur les faits et aussi très clair dans le constat", a déclaré mercredi Jürg Lauber, le représentant permanent de la Suisse auprès de l’Onu à Genève. "Nous demandons à la Chine de mettre en œuvre les recommandations du rapport, et allons aussi soulever la question dans nos réunions bilatérales", a souligné M. Lauber.