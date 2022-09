Crime organisé : quelles réponses aux nombreux appels à l’aide des bourgmestres, de la police et de la justice ?

Faire ce qu’on peut avec les moyens policiers à disposition, c’est insuffisant face à l’ampleur du crime organisé. Du côté de la police, en mai dernier, on déplorait la perte de 1000 équivalents temps plein en 20 ans. "Les magistrats nous demandent de ne pas laisser tomber de dossiers, d’avoir une continuité dans les enquêtes, d’avoir des enquêteurs de plus en plus formés et de plus en plus performants, de nous intéresser aux nouvelles formes de criminalité, comme le cybercrime", expliquait Eric Snoeck, le Directeur de la police judiciaire. "Je ne peux pas donner cette garantie", ajoutait-il, en mai dernier.

Quelques semaines plus tôt, c’était le magistrat et président du Collège des procureurs généraux, Ignacio de la Serna qui, sur les ondes de la Première, dans le "Grand Entretien" indiquait qu’en matière de lutte contre la criminalité grave et organisée, certains arrondissements comme Anvers et Bruxelles ne parvenaient plus à mobiliser les moyens indispensables pour mener à bien leurs enquêtes. Et le magistrat de plaider de toute urgence pour un refinancement massif du département de la Justice sur le modèle des Pays-Bas.