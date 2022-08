Crime : Landru, le seigneur de Gambais (épisode 2)

Le point commun entre tous ces signalements ?

Les femmes dont on n’a plus de nouvelles ne sont pas du village, elles ont un certain âge - plus ou moins la quarantaine – et viennent de se fiancer. Et elles semblent toutes avoir séjourné dans une villa, située non loin du village… Pourtant, les volets de la demeure sont clos. On dirait qu’elle est inhabitée.

Mais faut-il s’en préoccuper ? Et si c’était tout bonnement une histoire galante ? Des histoires galantes ?

Mais voilà… ces disparitions, on finit par en parler jusqu’à Paris, jusque dans les bureaux de la Première Brigade mobile. Ceux qu’on appelle les “mobilards” sont chargés de l’enquête. Jérôme de Brouwer, historien du droit et de la justice à l’ULB, nous parle de cet organe légendaire :