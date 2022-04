"Crime de guerre", "génocide" : comment qualifier les actes commis à Boutcha ?

Poutine peut-il faire l'objet d'un mandat d'arrêt ?

Une fois que l'enquête, qui sera très longue, sera terminée, il y aura un procès, un procès devant la Cour pénale internationale. Et cette question : est-ce qu'on peut arrêter Poutine ?

"La Cour pénale internationale n'exclut pas des enquêtes nationales. Pour le moment, elles ne sont pas en route. La Belgique pourrait peut-être, s'il y a des liens de rattachement, pouvoir aussi mener une enquête par rapport aux crimes commis là-bas. Par exemple, si un des auteurs se réfugie en Belgique, on serait compétent, mais là, on aura un problème d'immunité. Par contre, la Cour pénale internationale n'a pas ce problème d'immunité, c'est-à-dire qu'elle peut faire arrêter quelqu'un qui bénéficie de l'immunité. Et tous les États parties sont obligés de donner suite, par exemple, à un mandat d'arrêt qui serait délivré par la Cour pénale internationale. Ça signifierait que Monsieur Poutine, s'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, ne pourrait plus circuler dans les pays qui sont États parties, il y en a quand même 123."

Ces pays seraient obligés d'arrêter Vladimir Poutine, mais c'est un principe juridique : dans la pratique, ça ne s'applique pas forcément. "On sait que Al-Bachir, le président Al-Bashir du Soudan, a quand même circulé dans certains pays sans être arrêté. Mais ces pays-là on fait une procédure de sanctions, l'objet de sanctions pour non-coopération. Mais ici, pour une série d'États qui a demandé au procureur d'ouvrir une enquête, ce serait très incohérent que ces États ne coopéreraient pas avec la Cour pénale internationale pour arrêter les personnes qui feraient l'objet d'un mandat d'arrêt."