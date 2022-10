“Crime à Ramatuelle” : Florence Pernel et Lola Dewaere mènent l’enquête

Les deux femmes doivent encore une fois s’unir pour enquêter sur le meurtre de Sébastien Lacassagne. Ce dernier, propriétaire d’un domaine viticole et d’une plage privée à Ramatuelle, est retrouvé assassiné à coups de statuette dans son domicile. Alors que les investigations avancent, celles-ci révèlent de nombreuses parts d’ombres dans l’existence de la victime. Chacune de ses relations semble ainsi souffrir d’un secret bien enfoui, que ce soit avec Louise, sa fiancée parisienne, Julien Andreotti, le directeur de sa plage, ou encore Ambre, son amour de jeunesse en instance de divorce. Mais tandis qu’Élisabeth et Caroline progressent dans leur enquête, toutes leurs pistes les conduisent vers la disparition d’une jeune femme à laquelle pourrait être lié Grégoire Spaletta, journaliste mais également connaissance des enquêteurs (et incarné de nouveau par Florent Peyre) … Est-ce que la capitaine et la vice-procureure pourront démêler le vrai du faux ?