Cri d’alarme sur le climat : "il faut agir plus vite et plus fort"

La conclusion est donc sans appel : le changement est lent voire beaucoup trop lent pour contenir le changement climatique et atteindre les objectifs 2030. Par exemple, il faudrait aller plus de deux fois et demi plus vite dans la lutte contre la déforestation. Autre exemple, il faudrait aller plus de 10 fois plus vite dans la réduction de l’intensité carbone de la production de ciment. Il faudrait aussi éliminer le charbon dans la production d’électricité six fois plus vite qu’actuellement. Le financement public des combustibles fossiles et leurs subventions devraient être supprimés, pointe encore le rapport. "Il est clair que les gouvernements ne traitent pas le changement climatique avec l'urgence qu'il revêt", estiment les analystes. C’est bien simple, selon la plateforme System Change Lab, aucun indicateur n’est dans les bons rails. Et certains sont même partis en sens inverse.