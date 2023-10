Crevettes : petits crustacés mais grands bénéfices pour la santé

Particulièrement appréciées en croquettes et de nombreux autres plats, les crevettes sont aussi des trésors nutritionnels. Dans le 6/8, notre nutritionniste Chanal Van der Brempt nous explique quels sont ses nombreux bienfaits sur notre santé.

Les crevettes sont une excellente source de protéines maigres, qui sont faibles en calories et donc idéales pour ceux qui font attention à leur poids. Elles sont aussi riches en oméga-3, des graisses saines connues pour leurs bienfaits sur le cœur, le cerveau, et pour leur pouvoir anti-inflammatoire.

C’est aussi un des fruits de mer les plus riches en cholestérol, mais un cholestérol alimentaire, qu’il ne faut pas confondre avec le cholestérol sanguin. C’est le cholestérol sanguin qui, lorsqu’on en a trop, s’oxyde et se dépose dans les artères. De plus les oméga-3 contrebalancent les effets du cholestérol, et les crevettes trouvent tout à fait leur place dans un régime équilibré et varié.

La crevette étant un produit de la mer, elle nous apporte aussi de bons minéraux. Deux en particulier :

L’iode : beaucoup de gens en manquent, pourtant elle est importante pour réguler la thyroïde, qui agit comme un véritable chef d’orchestre dans le corps.

Le sélénium : puissant antioxydant, c'est aussi un agent protecteur de notre organisme et boosteur d'immunité, qui se trouve également dans les noix du Brésil.

Les crevettes sont aussi pleines de vitamine B12, essentielle pour la production d’énergie dans notre corps, et c’est une source naturelle de vitamine D, excellente pour la santé des os et le renforcement du système immunitaire.