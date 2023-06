Crevaison de van Aert, chute de Pogacar, Covid et glissade de Remco : 2023, l’année des duels avortés et des frustrations

Trois semaines plus tard. Autre décor, autres protagonistes mais une même tension palpable. Les Flandriennes, c’est terminé, place aux Ardennaises. Deux géants sur la ligne de départ de Liège-Bastogne-Liège : le glouton Tadej Pogacar qui surclasse la moindre course à laquelle il participe et Remco Evenepoel, tenant du titre et bien décidé à faire le doublé.

Là aussi, le duel s’annonce alléchant, titanesque. Mais le spectateur n’a même pas le temps d’espérer. Après quelques kilomètres seulement, avant même que la course ne soit télévisée, premier gros rebondissement.

Un nid-de-poule vient sceller le destin de Tadej Pogacar. Confortablement installé dans la roue de son coéquipier Mikkel Honoré jusque-là, le Slovène ne peut éviter la chute. Il goûte lourdement au bitume et reste longtemps au sol. Le bilan est lourd, très lourd : fracture du poignet et abandon immédiat.

Libéré de l’ombre de son principal adversaire, Remco Evenepoel devient encore davantage l’homme à abattre. Il est marqué à la culotte, encore plus qu’avant, on analyse le moindre de ses gestes. Pourtant, quand il attaque dans la Redoute à une petite trentaine de kilomètres de l’arrivée, ils ne sont que peu à pouvoir le suivre. Attaque saillante, puissante, anticipée depuis longtemps.

Seul Tom Pidcock s’accroche. Mais lui aussi doit s’avouer vaincu quelques kilomètres plus loin. Dans la Côte de Cornemont, Evenepoel se lance donc dans l’exercice qu’il aime le plus : un numéro de soliste dont il a le secret.

Il ne sera jamais rattrapé. En solo, il triomphe et remporte son 2e Monument avec plus d’une minute d’avance sur la concurrence. Depuis la salle d’opération où il a été affrété en urgence, Tadej Pogacar doit, lui, maudire ce nid-de-poule qui a (une nouvelle fois) privé le spectateur d’un duel de titans.