Crestan et De Smet qualifiés pour les demi-finales du 800m, fin de parcours pour Vandeputte

Trois Belges étaient au départ des séries du 800m ce jeudi à Munich. Placé dans la première série aux côtés du phénomène britannique Jake Wightman, Tibo De Smet a terminé à la quatrième position du double tour de piste et a donc été renvoyé au repêchage puisque seuls les trois premiers sont directement qualifiés.

Dans la première série, remportée par Wightman en 1:45.95, le Belge a réalisé un chrono de 1:46.48, suffisant pour se qualifier. De Smet a même le meilleur chrono des quatre repêchés au temps.

Aurele Vandeputte était, lui, engagé dans la troisième série. Le Belge a terminé huitième et dernier de sa série remportée par le Polonais Patryk Dobek en 1:47.49. Vandeputte a réalisé un chrono de 1:48.46 et est donc éliminé.

Dans la quatrième et dernière série, on retrouvait Eliott Crestan. Le Belge a remporté sa série en faisant la course en tête pour réaliser un chrono de 1:47.41.

On retrouvera donc deux Belges en demi-finales du 800m avec Tibo De Smet et Eliott Crestan.