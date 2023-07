"CRESSONDO" réhabilite la Cressonnière de Laeken et le métier de cressiculteur

La cressonnière de Laeken, qui est centenaire, redémarre son activité, grâce à des bénévoles motivés. A l’origine, le roi Léopold II avait pour objectif de créer une ligne de chemin de fer entre son château et la gare de Schaerbeek. Celle-ci ne verra jamais le jour, malgré un début de travaux sur une bande de terrain le long du mur extérieur du domaine royal. Après la première guerre mondiale, un cressiculteur plante les premiers pieds de cressons à l’emplacement prévu pour la ligne ferroviaire royale… Naît alors la cressonnière de Laeken.

Depuis, la cressonnière a tenu bon. Elle est aujourd’hui centenaire, bien qu’elle ait connu une pause de 20 ans en 1991. C’est Bruxelles Environnement (anciennement IGBE) qui a décidé de la remettre en service en 2011. Trois ans plus tard, la cressonnière est confiée à la ferme Nos Pilifs. Mais le covid est passé par là et la cressonnière a été oubliée de tous… Ou presque.

"Les amis de la cressonnière de Laken" ont décidé de la réhabiliter en lançant le projet "CRESSONDO": "Le projet repose sur la sauvegarde d’un site et d’un métier en voie de disparition, celui de cressiculteur. Le projet se veut moderne dans sa volonté de proposer de nouveaux produits 100% cultivés sur Bruxelles et de repenser le futur maraîchage urbain." explique Ferdinand Moy.

Il n’existe plus que 6 cressiculteurs en Belgique et 20 en France.

Et il n’y a pas que du cresson qui poussera désormais dans les bacs de la cressonnière : sur les 27 bassins en cascade, 21 sont réservés au cresson. Les autres accueilleront des herbes et légumes. Le tout sera vendu aux riverains, épiceries bios et restaurants gastronomiques du coin. Le projet se veut aussi didactique :"Par le biais de cultures ciblées, de formations, de journées découvertes thématiques, d’ouverture aux habitants du quartier et aux touristes de passage, nous pensons que chaque opportunité est une occasion unique de sensibiliser la population à une faune et une flore qui interagit avec nous en permanence."

La première récolte de cresson aura lieu en septembre.