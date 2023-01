"Crépuscule" de Philippe Claudel : c’est l’un des grands romans de la rentrée littéraire

Aux confins d’un empire, dans une petite ville où se côtoient musulmans et catholiques, sans heurts, un curé a été assassiné. Nourio et son adjoint se voient confier l’affaire. Mais la vérité, qui n’est qu’affaire de conviction, devra convenir au pouvoir, et Nourio devra s’en arranger, lui qui rêvait de tromper l’ennui avec une grande enquête, qui lui offrirait de l’avancement.

Car le personnage est ambitieux ; mais pas que cela, il est aussi pétri de pulsions sexuelles, et n’hésite pas, encore et encore, à rendre visite à la jeune Lémia, qui a découvert le cadavre.

Les 500 pages du roman nous parlent de nous et d’aujourd’hui, même si l’histoire se déroule plus probablement au début du siècle dernier. Les personnages sont cabossés, malsains, simples, pervers, parfois poètes, dans un univers très visuel et très pictural.

"Crépuscule" de Philipe Claudel (de l’Académie Goncourt), un grand roman historico-romanesque qui bouscule et interroge !

"Crépuscule" de Philipe Claudel est publié aux éditions Stock.