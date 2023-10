Créez votre bière et faites mousser votre quartier !

Sur ces images, on voit Greg Malcause qui lance un appel à candidatures assez particulier: faire mousser les différents quartiers bruxellois. Avec son complice, Bruno Parmentier, ils proposent de brasser une bière selon les envies des habitants et commerçants de votre pâté de maison, de votre rue ou de votre îlot urbain préféré.

Nous ouvrons les candidatures pour les quartiers désirant créer avec nous leur bière en 2024 !

En 2023, cet appel à candidature à donner De Wand, St-Jacques, Vieil Ouderghem, Chaussée de Charleroi, et j’en passe… Sauf que là, les cannettes de bière sont presque vides, il est temps de relancer la machine ou plutôt le brassage . Comment faire ? On en parle avec un des initiateurs de ce projet bruxellois “Bières de quartiers”. Greg Malcause était l’invité de Bruxelles Matin sur Vivacité. Une interview et une histoire à découvrir dans la vidéo en haut de cette page.