La suite ?

Maximum 3 projets seront sélectionnés par la RTBF pour entamer une phase de développement et recevront chacun une enveloppe fermée de maximum 24.062,50€ pour le format 6 x 30’, et de maximum 31.187,50€ pour le format 8 x 30’, sans autre financement externe à la RTBF possible, pour la composition de leur dossier.

À l’issue de l’appel à projets, maximum un candidat sera sélectionné pour développer sa série pour le média Tipik.

Cet appel est destiné aux producteurs et productrices indépendant·e·s de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une question ? fictiondigitale@rtbf.be