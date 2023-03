Créer une communauté terrestre en lien avec le cosmos : une urgence écologique selon Achille Mbembe

Pour qualifier de notre époque, Achille Mbembe, évoque le mot 'brutalisme', un terme emprunté à l’architecture moderne, 'ce qui est brut'. Il fait référence aussi à la dimension 'matière', l’humus de la Terre, dont on a à prendre soin et que l’on trouve au centre des mythologies africaines. Dans le monde d’aujourd’hui, le brutalisme s’empare de la matière dans le but de la transformer, de l’utiliser et le plus souvent de la détruire.

Le brutalisme ou la brutalisation, visent aussi les corps avec l’esclavage, le colonialisme… Et dans l’économie, l’extraction qui perfore les entrailles de la Terre en quête des matières premières. C’est via nos nerfs que se font 'les vies du sens', qui font résonner nos vies, dans le sens de ce qui fait résonance avec le cosmos. "À Johannesburg où vivent des millions de personnes avec des inégalités sociales profondes, nous faisons face à un grand enjeu écologique. Les gens sont extrêmement nerveux. Cette nervosité éloigne une possible société conviviale. Là où règne la colère, le sens tend à s’éloigner" explique Achille Mbembe.