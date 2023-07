Créer un jardin champêtre avec des vivaces qui se ressèment spontanément

Que ce soit pour égayer un vaste terrain en friche ou un petit espace au jardin, la prairie fleurie est tout indiquée. Oubliez les mélanges de graines vendus dans les commerces et optez uniquement pour des vivaces qui se ressèment spontanément.

Pourquoi ? Parce que la nature a mis des dizaines et des dizaines d’années à créer un équilibre entre les plantes et que la terre de nos jardins est beaucoup trop riche. De plus, les plantes les plus voraces et les plus résistantes prendront très rapidement le dessus. Très rapidement, les plus voraces, les plus résistantes vont prendre le dessus.

C’est vrai que la première année, vous ne savez où donner de la tête. Il y a des couleurs partout, toutes de sortes de plantes différentes. La seconde année, c’est déjà moins bien. Et la troisième, c’est la Bérézina. A moins d’avoir rajouté chaque année de nouveaux semis.