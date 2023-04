Créer un geyser de bulles avec des sodas pétillants: le Professeur Fabrizio Bucella a testé

Le liquide contient du gaz carbonique. Si vous prenez le Coca-Cola, vous avez environ 3,8 L de gaz carbonique dissous par litre de boisson. Ce gaz est comprimé tellement fort qu’il est dissous dans le liquide. Le gaz est liquide. Dès qu’on ouvre le récipient, le gaz s’échappe. La plus grande partie s’échappe par ce qu’on appelle le dégazage par diffusion libre à travers la surface du liquide. On ne le voit pas, il n’y a pas de bulles. Il reste alors une petite partie, disons 20 % de bulles potentielles. Ces bulles sont créées par des impuretés, des aspérités du récipient. Plus il y a d’impuretés, plus il y aura des bulles.