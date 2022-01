Créer sa boîte à moins de 30 ans, nouvelle tendance ? A la rencontre de jeunes entrepreneurs à qui tout semble réussir

En Belgique, ils sont plus de 120.000 à faire bouger les lignes de l’économie réelle, et à posséder leur propre boîte. Eux, ce sont les très jeunes entrepreneurs, c’est-à-dire ceux qui ont entre 20 et 30 ans. Si se lancer et devenir son propre patron peut faire peur à certains, d’autres s’investissent corps et âme pour relever ce défi, pour proposer un concept qui les passionne et en vivre, voire en faire vivre d’autres en créant au passage des emplois.