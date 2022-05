Créer et restaurer des malles, un savoir-faire qui s’apprend à Manhay

Il est aujourd’hui beaucoup plus rare d’utiliser une malle plutôt qu’une valise lors d’un voyage. Cet objet est désormais voué à d’autres domaines bien plus précis, notamment "des objets de collection ou de consommation", comme l’explique Jean-Pierre Bal. On s’en sert tel un écrin pour des spiritueux, des cigares, du champagne ou d’autres produits de luxe.