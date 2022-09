Creedence Clearwater Revival : un live de "Proud Mary" à voir maintenant

Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall sortira en divers formats : vinyle 180gm, CD, cassette et digital.

Les pistes audio ont été restaurées et mixées par le producteur Giles Martin et l’ingénieur du son Sam Okell, qui avaient travaillé ensemble sur les éditions des 50 ans d’Abbey Road et Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles, et sur le film signé par Peter Jackson, The Beatles : Get Back.

Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall peut être précommandé ici !

Les images qu’on trouvera sur le documentaire Travelin' Band avaient déjà pu être visionnées dans des DVD non-officiels par le passé en ce qui concerne le concert, mais d’autres extraits inédits, dont les premières vidéos de Creedence Clearwater Revival, figureront également sur ce DVD.

Le film a été réalisé par Bob Smeaton (The Beatles Anthology et Hendrix : Band Of Gypsys) et sera donc raconté par Jeff Bridges, dont on connaît bien la passion pour ce groupe.