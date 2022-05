Creedence Clearwater Revival sort un clip officiel pour " Travelin' Band" et prévoit aussi un documentaire

Cette vidéo annonce la sortie d’un vinyle sur lequel figurera ce titre enregistré au Royal Albert Hall en avril 1970, ainsi que "Who’ll Stop The Rain" interprété live au Oakland Coliseum 3 mois plus tôt.

Ce vinyle sera limité à 9000 copies dans le monde pour le Record Store Day le 18 juin prochain.

En plus de cela, on pourra aussi voir des extraits tournés par la BBC en 1970 à Londres pour une émission qui n’a finalement jamais été diffusée à l’antenne dans un documentaire intitulé Travelin’Band : Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall.

Les images qu’on y trouvera avaient déjà pu être visionnées dans des DVD non-officiels par le passé en ce qui concerne le concert, mais d’autres extraits inédits, dont les premières vidéos de Creedence Clearwater Revival, figureront également sur ce DVD.

Le film a été réalisé par Bob Smeaton (The Beatles Anthology et Hendrix : Band Of Gypsys) et sera donc raconté par Jeff Bridges, dont on connaît bien la passion pour ce groupe.

Dans un communiqué, il dit d’ailleurs : "Quel groupe ! J’adore les écouter, j’adore mettre des titres de Fogerty… C’est sans doute mon groupe préféré. Creedence, yeah, man".

On ne sait par contre pas encore quand sortira ce documentaire.