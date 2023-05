Creedence Clearwater Revival : John Fogerty dédie son "Proud Mary" à Tina Turner

John Fogerty a rendu hommage sur scène à Tina Turner, décédée le 24 mai dernier.

Le chanteur de Creedence Clearwater Revival a dédié le classique "Proud Mary" - un succès pour Ike & Tina Turner en 1971, deux ans après que l’original a atteint la première place du Billboard – à Tina Turner à la fin de son concert à Manchester, en Angleterre, la semaine dernière.

"Nous venons de perdre la reine du rock’n’roll, Tina Turner", a déclaré Fogerty à la foule. "J’ai tourné avec Tina vers l’an 2000. Bien sûr, Tina a enregistré ma chanson, "Proud Mary", vers 1971, et c’était une chanson révolutionnaire pour elle, ainsi qu’une chanson emblématique."

"Je la voyais à la télévision chaque semaine avec sa robe rouge et les filles qui dansaient en arrière-plan. Elle était incroyable, et j’aimerais dédier "Proud Mary" – c’est la première bonne chanson que j’ai écrite – à Tina Turner".

John Fogerty a écrit cette chanson immédiatement après avoir reçu ses papiers de démobilisation de l’armée américaine en 1968.

"J’étais tellement heureux que j’ai couru dans mon petit coin de pelouse et j'ai fait la roue", se souvient-il dans Bad Moon Rising : The Unofficial History of Creedence Clearwater Revival. "Puis je suis entré dans ma maison, j’ai pris ma guitare et j’ai commencé à gratter. 'Left a good job in the city' (J’ai quitté un bon travail en ville) et plusieurs bonnes lignes sont sorties immédiatement."

"J’avais les changements d’accords, l’accord mineur où on dit : 'Big wheel keep on turnin'/Proud Mary keep on burnin'. Lorsque j’ai atteint 'Rolling, rolling, rolling on the river', j’ai su que j’avais écrit ma meilleure chanson".