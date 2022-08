Creedence Clearwater Revival : des enregistrements qu’on pensait perdus ont été retrouvés !

Les pistes audio ont été restaurées et mixées par le producteur Giles Martin et l’ingénieur du son Sam Okell, qui avaient travaillé ensemble sur les éditions des 50 ans d’Abbey Road et Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles, et sur le film signé par Peter Jackson, The Beatles: Get Back.

Le documentaire, de son côté, raconte l’histoire de CCR depuis ses débuts à El Cerrito. Travelin’ Band a été réalisé par Bob Smeaton, habitué, lui aussi , à l’univers des Beatles grâce à son travail sur l’Anthology.

Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall peut être précommandé ici !