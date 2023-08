Crédits hypothécaires : le taux d’intérêt à 10 ans à son plus haut niveau depuis plus de 11 ans

Les taux d’intérêt à long terme continuent leur hausse dans le monde, et la Belgique ne fait pas exception. Son taux à 10 ans a atteint jeudi 3,351%, soit son plus haut taux depuis le printemps 2012. Des taux élevés sont défavorables aux personnes qui empruntent ainsi que pour le Trésor belge.

L’augmentation jeudi équivalait à 4,5 points de base. Cette augmentation rend notamment les emprunts hypothécaires plus compliqués, un effet qui se voit déjà sur le marché belge puisque le nombre de nouveaux prêts à cette fin a diminué de moitié au cours des six premiers mois, pour atteindre le niveau le plus bas depuis 2007.

Il faut rappeler que l’Europe sort d’une période de plusieurs années marquée par des taux d’intérêt très bas en raison de la politique monétaire fixée par la Banque centrale européenne. Depuis 2016, le taux de base de la BCE à 0%. C’est au cours de l’été 2022 que la Banque centrale a amorcé une politique de remontée des taux pour juguler l’inflation. Depuis juillet, les annonces de relèvement des taux se sont succédé.