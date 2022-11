CREATIVE NATURE, exceptionnelle rencontre entre la Nature créative et la créativité du geste de 40 artisans contemporains

Œuvres porteuses de sens.

Beaucoup de ces artistes travaillent d’abord le concept, l'idée, la philosophie et ensuite cherchent la manière de les concrétiser. Par exemple, l'oeuvre C(H)ORAL en verre et céramique de Victor Fotso Nye, évoque très directement la mer et les vies englouties des exilés et aussi les siècles d'esclavage. Au fond du récif corallien, le plus grand bol du monde, peut-on lire dans le guide du visiteur, les âmes perdues se retrouvent réunies.