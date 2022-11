CREATIVE NATURE, ce qui nous contient aux Anciens Abattoirs de Mons

Du 20 novembre 2022 au 12 février 2023, les Anciens Abattoirs de Mons accueillent l’exposition collective Creative Nature qui regroupe 40 artistes de Belgique et d’ailleurs en Europe. Comme guide pour leurs créations, les plasticiens ont puisé leur inspiration dans la notion de contenant. Une vaste série d’œuvres allant du vase sophistiqué au bol plus modeste est présentée. Ces objets pouvant renfermer nourriture et liquide remontent aux origines de l’Humanité.

Évoqués ou formels, ces concepts s’illustrent par une centaine d’objets réinterprétés par les métiers d’arts contemporains de la céramique, du verre, de l’orfèvrerie, du bois, du textile, exploitant parfois de nouveaux matériaux tels que le silicone ou les matières organiques… Autant de créations faisant appel à la maîtrise du geste et appelant résolument à questionner le monde.